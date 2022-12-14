Свиристели отсвистели. Погибшие в Рязани птицы умерли от остановки сердца, установили чиновники управления ветеринарии

Управление ветеринарии: Свиристели в Рязани умерли от остановки сердца.

Смерть свиристелей в Рязани наступила от остановки сердца. Об этом сообщило главное управление ветеринарии Рязанской области. По словам чиновников, специалисты лаборатории продолжают исследовать образцы, которые отобрали 7 декабря на месте гибели птиц.

«На основании патологоанатомического вскрытия трупов птиц установлено, что смерть свиристелей наступила от остановки сердечной деятельности», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, результаты исследований на физико-химические и биологические показатели будут известны только 20 декабря.

«После этого можно будет сделать вывод о причинах гибели птиц», - отметили чиновники.

Трупы мертвых птиц рязанцы обнаруживали 5, 6 и 7 декабря в Горроще и на Михайловском шоссе. Экоактивисты предполагают, что свиристели погибли от химических выбросов (читать подробнее).

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