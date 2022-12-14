Фото: ГК Стройпромсервис.

ГК «Стройпромсервис» стала обладателем золотого знака «Надежный застройщик России 2022» – одной из наиболее известных и авторитетных наград в сфере жилищного строительства России. Торжественная церемония награждения состоялась 24 ноября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

«Надежный застройщик России» – главная федеральная общественная награда, вручаемая по итогам года за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства. Всего по России на получение премии претендовали более 310 строительных компаний.

Эксперты внимательно проверяют все жилые комплексы застройщиков, скрупулезно изучают документы, включая проектные декларации, разрешения на строительство и типовые договоры, получают информацию методом «тайный покупатель» в отделах продаж строительных компаний. От контролирующих структур власти организаторы получают данные, имеющие особое значение для оценки надежности – это количество жалоб или претензий со стороны покупателей и органов строительного надзора.

ГК «Стройпромсервис» уже не первый год становится обладателем золотого знака «Надежный застройщик России». Также компании принадлежит наивысший рейтинг Единого ресурса застройщиков за своевременный ввод жилья в эксплуатацию, – этот результат имеют только 30% застройщиков России. Максимальный балл (5) означает, что своевременный ввод в эксплуатацию строящихся домов достигает 100%.

Официальный сайт компании: stroy-proms.ru.

Телефон офиса продаж: +7(4912) 247-000.

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