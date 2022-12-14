ГИБДД: На уборку снега в Рязани вышли 14 из 35 комбинированных дорожных машин

ГИБДД раскритиковала качество уборки снега и обработки дорог от наледи в Рязани.

Госавтоинспекция выявила в Рязани ряд недостатков в работе по содержанию улично-дорожной сети города. Как отмечает пресс-служба ведомства, это касается и уборки снега и обработки дорог противогололедными составами.

Мониторинг автоинспекторами проводился ночью и утром 14 декабря.

«Был выявлен ряд недостатков, касающихся несвоевременности привлечения снегоуборочной техники и качества уборки снега. (...)Недостатки замечены на многих участках, в том числе на основных улицах города Рязани», - сообщили в ГИБДД.

Также ведомство отмечает, что от горожан поступают многочисленные обращения по поводу скользких дорог и тротуаров.

У автоинспекторов вызвало вопросы и количество техники, задействованной в обработке дорог.

«Из 35 единиц комбинированных дорожных машин в Рязани работало всего 14», - заявили в ГИБДД.

Представители Госавтоинспекции добавили, что нарушения в содержании улично-дорожной сети документируются.