На окраине Рязани вылетела с дороги и перевернулась «Нива».

Около полудня 13 декабря в Рязани произошло жесткое ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 70-летний житель Рыбновского района за рулем автомобиля «Нива» на скорости не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля получил травмы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!