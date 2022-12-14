На окраине Рязани вылетела с дороги и перевернулась «Нива».
Около полудня 13 декабря в Рязани произошло жесткое ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 70-летний житель Рыбновского района за рулем автомобиля «Нива» на скорости не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.
В результате дорожного происшествия водитель автомобиля получил травмы.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
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