Снегопад и ДТП на Ленина погрузили центр Рязани в 8-балльную пробку

Пробка на пересечении Ленина и Введенской в Рязани.

Около полудня 14 декабря центр Рязани погрузился в очередную пробку. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 11:55, автомобильное движение серьезно затруднено на улице Ленина у остановки «Цирк», предварительно – столкнулись два автобуса. Затор буквально по всей улице – от Есенина до Соборной.

Кроме того, автомобилисты испытывают проблемы на улице Дзержинского, улице Военных Автомобилистов, Южной Окружной дороге и других участках улично-дорожной сети Рязани.

Отметим, утром в Рязани из-за снегопада пробка составляла 10 баллов.

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