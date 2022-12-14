На улице Ленина в Рязани столкнулись автобус №13 и маршрутка №47.

14 декабря на улице Ленина в Рязани столкнулись автобус №13 и маршрутка №47. Фото с места ДТП КП-Рязань прислал очевидец.

Авария произошла на пересечении с улицами Право-Лыбедской и Николодворянской. Из-за нее и без того непростая из-за погоды дорожная обстановка усложнилась еще больше. Пробка на улице Ленина в сторону улицы Соборной растянулась до самой Театральной площади. Затруднено движение в связи с этим и на прилегающих улицах.

Обстоятельства ДТП уточняются.