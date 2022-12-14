На ярмарке выходного дня в Рязани снова обнаружили нарушения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ярмарке выходного дня, расположенной на улице Дзержинского в Рязани, обнаружили рыбу и мясную продукцию неизвестного происхождения, сообщает управление Россельхознадзора.

«У гражданки на торговом прилавке на хранении и в реализации находилась рыба, а также мясная продукция без документов, подтверждающих ее прохождение. По факту выявленных нарушений Россельхознадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», - говорится в сообщении ведомства.

Это уже не первый случай, когда на ярмарке выходного дня в Рязани торгуют продукцией неизвестного происхождения. В начале месяца специалисты обнаружили мясо, на которое не было документов (читать подробнее).

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