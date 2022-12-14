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НовостиОбщество14 декабря 2022 7:33

На продажу в Рязань поступили 750 елок и сосен из Мордовии. Их сразу проверили на опасных жуков

На продажу в Рязань поступили 750 елок и сосен из Мордовии
Источник:kp.ru
На продажу в Рязань поступили 750 елок и сосен из Мордовии.

На продажу в Рязань поступили 750 елок и сосен из Мордовии.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Управление Россельхознадзора проверило партию елок и сосен, прибывших в Рязань из Мордовии. Специалисты ведомства искали в хвойных деревьях жуков-вредителей - опасные насекомые могут нанести огромный урон рязанским лесам и экономике.

Но проверка показала, что ни в 750 елках и соснах, а также 250 рождественских деревьях карантинных вредителей нет.

Елочные базары официально откроются в Рязани с 15 декабря. Все желающие смогут приобрести елки, сосны и хвойный лапник (места, где будут торговать деревьями).

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