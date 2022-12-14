На продажу в Рязань поступили 750 елок и сосен из Мордовии. Их сразу проверили на опасных жуков

На продажу в Рязань поступили 750 елок и сосен из Мордовии.
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Управление Россельхознадзора проверило партию елок и сосен, прибывших в Рязань из Мордовии. Специалисты ведомства искали в хвойных деревьях жуков-вредителей - опасные насекомые могут нанести огромный урон рязанским лесам и экономике.
Но проверка показала, что ни в 750 елках и соснах, а также 250 рождественских деревьях карантинных вредителей нет.
Елочные базары официально откроются в Рязани с 15 декабря. Все желающие смогут приобрести елки, сосны и хвойный лапник (места, где будут торговать деревьями).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!