Каток на Лыбедском бульваре в Рязани начнет полноценно работать 14 декабря

Каток на Лыбедском бульваре в Рязани открывается 14 декабря. С 25 декабря по 8 января он будет бесплатным, но нужно записаться. vk.com/katok_rzn

14 декабря на Лыбедском бульваре в Рязани начнет полноценно работать открытый каток у Брессюирского моста. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, некоторое время он функционировал в тестовом режиме, а открытие состоится в среду, в 16:00. По словам чиновников, у катка есть отличительная особенность – система охлаждения льда, позволяющая кататься даже при плюсовых температурах.

Режим работы- до 28 февраля ежедневно с 11.00 до 22.00 (каждые 45 минут перерыв на подготовку льда). Бесплатным каток будет только в период с 25 декабря по 8 января. При этом одновременно он может принять ограниченное число людей (не более 80). Записываться на сеанс рязанцам предлагают по телефону 8(903)640-56-60.

«Для посетителей будут организованы прокат коньков, теплая раздевалка и зона фудкорта», - говорится в объявлении.

По вечерам на катке будут включать освещение и музыку. В новогодние праздники там планируется проводить различные мероприятия.