Уже в 2023 году МФЦ в Рязани будет оказывать 13 новых услуг

В 2023 году в рязанских МФЦ добавится 13 новых услуг. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году качество услуг МФЦ в Рязани и области выйдет на более высокий уровень. В этом заверил общественность губернатор Павел Малков.

В областном правительстве уже одобрили законопроект, который предусматривает расширение и актуализацию перечня государственных услуг. В частности, перечень государственных услуг пополнится 13 новыми. Речь идет об услугах минтруда и соцзащиты, министерства имущественных и земельных отношений, министерства строительного комплекса.

На ближайший год власти расписали конкретные меры по повышению качества и доступности госуслуг для граждан, предусмотрели перевод ряда дополнительных услуг в МФЦ, а также открытие новых многофункциональных центров.

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