Не стало бывшего начальника ЗАГС Рязанской области Клавдии Штембах

Умерла Клавдия Штембах.

Скончалась бывший начальник управления ЗАГС администрации Рязанской области Клавдия Васильевна Штембах. Глубокие соболезнования родным и близким выразило главное управление ЗАГС Рязанской области.

Известно, что в 1995 году, будучи начальником управления ЗАГС мэрии Рязани Клавдию Штембах наградили медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Соответствующий Указ подписал президент России Борис Ельцин.

Спустя два года Клавдия Васильевна вошла в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Рязанской области.

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