Местное отделение «Единой России» Рыбновского района приняло решение об исключении из партии депутата городского поселения

В связи с публикациями о противоправных действиях арендатора земельного участка О. Генералова, препятствующего прекращению деятельности мусорного полигона на территории Рыбновского района, местное отделение «Единой России» приняло решение об исключении его из партии.

В ближайшее время администрацией района будут приняты законные меры по возвращению земельного участка во владение муниципалитета. Представители организации арендатора будут лишены доступа на территорию полигона.

Напомним, 30 ноября Рыбновская городская администрация и арендатор полигона решили подписать акт приема-передачи объекта, а с 1 декабря полностью прекратить привозить отходы.

2 декабря на территорию выехала комиссия с участием заместителя главы Рыбновской городской администрации по топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству, местных жителей, общественных активистов и депутатов, но арендатор не пустил никого на территорию и отказался подписывать акт приема-передачи.