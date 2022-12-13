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НовостиОбщество13 декабря 2022 15:00

Снег, метель и гололедица: погода середины недели в Рязанской области не обойдется без сюрпризов

Сильный порывистый ветер, снег и метель ждут Рязанскую область 14 декабря
Источник:kp.ru
В прогнозе для Рязанской области на 14 декабря - сильный порывистый ветер, снег и метель.

В прогнозе для Рязанской области на 14 декабря - сильный порывистый ветер, снег и метель.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С очередными капризами погоды придется столкнуться жителям Рязанской области 14 декабря. Прогноз на эту дату, а также на 15-16 декабря опубликовал региональный филиал Росгидромета.

Снегопады в среду ожидаются как ночью, так и днем. В темное время суток осадки местами сильные, в светлое — небольшие, местами умеренные.

«Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с», - говорится в прогнозе.

Вкупе со снегопадами сильный ветер даст метель.

Температура воздуха выше нуля не поднимется, но и морозов не будет: -9...-4 градуса ночью, и -6...-1 градус днем. После недавнего потепления в Рязанской области образовалась и сохранится гололедица.

Четверг, как пока считают метеорологи, обойдется уже без осадков, но в пятницу снова пойдет снег и усилится ветер. При этом 15-го будет прохладнее: -14...-9 ночью и -9...-4 днем. А вот 16 декабря температура вновь пойдет вверх и днем составит -4...+1.