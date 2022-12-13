«Не предупреждение, а наказание». Рязанцам приходят посылки с гранатами и требованиями биткоинов

Рязанцам приходят посылки с гранатами и требованиями биткоинов. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В одном из почтовых отделений Рязани служба безопасности обнаружила посылки с гранатами Ф-1. Прибывшие на место саперы установили, что гранаты были со взрывателями УЗРГМ-2 (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный), но без взрывчатого вещества. К гранатам были приложенным и послания, сообщает «МК».

Неизвестные указали в письме, что гранаты - это «предупреждение, а не наказание за неверный выбор». Кроме того, анонимные шантажисты потребовали у адресатов заплатить им четыре биткоина.

Отмечается, что подобные посылки кроме Рязанской области пришли и в Калугу. Среди адресатов две женщины, бухгалтер и директор транспортной компании.

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