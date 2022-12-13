Платное парковочное пространство в Рязани перестало работать, но временно

Платное парковочное пространство в Рязани временно не работает.

Платное парковочное пространство в Рязани временно не работает, сообщает горадминистрация со ссылкой на «Ростелеком». Власти фактически подтвердили ранее опубликованную информацию о том, что пока автовладельцам платить за парковку не обязательно — штрафовать за это не будут.

«До полного восстановления работы сервисов штрафные санкции к пользователям платных парковок применяться не будут», - говорится в официальном сообщении мэрии.

По данным оператора, оплата доступна только авансовым методом через паркомат.

О возобновлении работы платных парковок чиновники обещают известить дополнительно. При этом администрация Рязани извиняется за доставленные неудобства, хотя большинству автомобилистов такие «неудобства», надо полагать, наоборот, очень даже по душе.