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НовостиОбщество13 декабря 2022 13:55

Платное парковочное пространство в Рязани перестало работать, но временно

Администрация города подтвердила, что штрафовать автовладельцев во время технического сбоя не будут
Источник:kp.ru
Платное парковочное пространство в Рязани временно не работает.

Платное парковочное пространство в Рязани временно не работает.

Платное парковочное пространство в Рязани временно не работает, сообщает горадминистрация со ссылкой на «Ростелеком». Власти фактически подтвердили ранее опубликованную информацию о том, что пока автовладельцам платить за парковку не обязательно — штрафовать за это не будут.

«До полного восстановления работы сервисов штрафные санкции к пользователям платных парковок применяться не будут», - говорится в официальном сообщении мэрии.

По данным оператора, оплата доступна только авансовым методом через паркомат.

О возобновлении работы платных парковок чиновники обещают известить дополнительно. При этом администрация Рязани извиняется за доставленные неудобства, хотя большинству автомобилистов такие «неудобства», надо полагать, наоборот, очень даже по душе.