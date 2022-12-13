Глава минтранса сообщил о расширении Московского шоссе в Рязани на перекрестках

Павел Супрун считает, что расширение Московского шоссе на перекрестках поможет повлиять на ситуацию с заторами.

Министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун обмолвился о расширении Московского шоссе в Рязани на нескольких перекрестках. Информацию только в ноябре приехавший в регион управленец озвучил на совещании в Центре организации дорожного движения.

В ходе совещания, исходя из сообщения минтранса, обсуждался вопрос увеличения пропускной способности улично-дорожной сети. Решить эту задачу, в частности, власти намерены на участке Московского шоссе между улицей Юбилейной и Приоским путепроводом.

Прозвучало, что там нужно заменить неисправные детекторы транспортных потоков. Это позволит перераспределять время между фазами светофорных объектов. Ожидаемый эффект — увеличение пропускной способности перекрестков на 10-20%.

«Кардинальной мерой и, как следствие, наиболее эффективной является увеличение полос движения на перекрестках на участке автодороги по Московскому шоссе от Юбилейной ул. до Приокского путепровода», - заявили в минтрансе со слов Павла Супруна.

Также участники совещания обсудили замену дорожных контроллеров на светофорных объектах, принадлежащих ТЦ «Премьер» и «Барс».