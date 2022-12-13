Рязанцы, участвующие в СВО, будут получать выплаты за каждое ранение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военнослужащие из Рязанской области будут получать выплаты за каждое ранение. Об этом стало известно 13 декабря на заседании регионального правительства.

По словам министра социальной защиты населения Натальи Суворовой, уже имеются случаи, когда рязанцы получали повторные ранения.

Проект изменений в закон члены правительства одобрили.

17 мая 2022 года правительство Рязанской области утвердило постановление о единовременных выплатах в размере 500 тысяч рублей участникам боевых действий в зоне СВО, получивших ранение (читать подробнее).

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