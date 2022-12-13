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НовостиОбщество13 декабря 2022 11:21

Сорокина объявила, что взорвавшийся дом на улице Пушкина можно восстановить

Выплаты жильцам начнутся 14 декабря
Источник:kp.ru
Мэр Рязани Сорокина объявила, что взорвавшийся дом на улице Пушкина можно восстановить.

Мэр Рязани Сорокина объявила, что взорвавшийся дом на улице Пушкина можно восстановить.

13 декабря на заседании облправительства обсуждалась тема взрыва в доме №47к2 на улице Пушкина в Рязани. Глава администрации города Елена Сорокина рассказала о предварительных итогах обследования здания.

«Проведено обследование. Заключение готовится, но уже предварительные выводы: дом восстановить можно. Поэтому параллельно ведем подготовку документов на аварийно-восстановительные работы», - доложила градоначальница.

Касательно сроков Сорокина отметила, что они будут ясны, когда будет готово заключение. Все жильцы первого подъезда, по словам чиновницы, вернулись в свои квартиры. В пункте временного размещения тем временем находятся девять человек. По словам министра труда и социальной защиты Натальи Суворовой, выплаты жильцам в зависимости от степени ущерба начнутся 14 декабря:

«14 декабря начнем осуществлять выплаты: за вред здоровью от 200 до 400 тыс., за повреждение имущества — тоже в зависимости от степени утраты на каждого пострадавшего, и, соответственно, за повреждение жилого помещения. Сейчас с городом отрабатываем, какое количество квартир в это войдет. И выплаты на первоочередные нужды, которыми будем снабжать 9 человек, размещенных в ПВР», - сообщила Суворова.

В свою очередь, глава минздрава Александр Пшенников рассказал, что у одного из пострадавших ожоги 60% тела, но, к счастью, неглубокие. Он получает стандартную противоожоговую терапию в ОКБ.