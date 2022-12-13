Мэр Рязани Сорокина объявила, что взорвавшийся дом на улице Пушкина можно восстановить.

13 декабря на заседании облправительства обсуждалась тема взрыва в доме №47к2 на улице Пушкина в Рязани. Глава администрации города Елена Сорокина рассказала о предварительных итогах обследования здания.

«Проведено обследование. Заключение готовится, но уже предварительные выводы: дом восстановить можно. Поэтому параллельно ведем подготовку документов на аварийно-восстановительные работы», - доложила градоначальница.

Касательно сроков Сорокина отметила, что они будут ясны, когда будет готово заключение. Все жильцы первого подъезда, по словам чиновницы, вернулись в свои квартиры. В пункте временного размещения тем временем находятся девять человек. По словам министра труда и социальной защиты Натальи Суворовой, выплаты жильцам в зависимости от степени ущерба начнутся 14 декабря:

«14 декабря начнем осуществлять выплаты: за вред здоровью от 200 до 400 тыс., за повреждение имущества — тоже в зависимости от степени утраты на каждого пострадавшего, и, соответственно, за повреждение жилого помещения. Сейчас с городом отрабатываем, какое количество квартир в это войдет. И выплаты на первоочередные нужды, которыми будем снабжать 9 человек, размещенных в ПВР», - сообщила Суворова.

В свою очередь, глава минздрава Александр Пшенников рассказал, что у одного из пострадавших ожоги 60% тела, но, к счастью, неглубокие. Он получает стандартную противоожоговую терапию в ОКБ.