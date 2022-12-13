Пять ВИЧ-инфицированных касимовцев умерли в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Касимове и Касимовском районе умерли пять ВИЧ-инфицированных местных жителей. Такие данные на 1 декабря приводят «Мещерские вести» со ссылкой на межрайонный медицинский центр.

Всего в Касимовском районе зарегистрировано106 ВИЧ-инфицированных, из них за все время умерли 27 человек.

«В 2022 году медики выявили пять человек с вирусом иммунодефицита, рожденных детей от ВИЧ-инфицированных матерей, нет», - говорится в сообщении.

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