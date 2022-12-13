Елочные базары в Рязани начнут работать уже с 15 декабря.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В четверг, 15 декабря, в Рязани открываются елочные базары, сообщает пресс-служба городской администрации. Все желающие смогут приобрести елки, сосны и хвойный лапник.
Купить деревья к Новому году можно у дома №37 по улице Высоковольтной, на улице Крупской около ЦНТИ, а также у торговых центров. Мэрия назвала лишь три - «Круиз», «Полетаевский», «Лань».
Работать елочные базары будут до 31 декабря.
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