Елочные базары в Рязани начнут работать уже с 15 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 15 декабря, в Рязани открываются елочные базары, сообщает пресс-служба городской администрации. Все желающие смогут приобрести елки, сосны и хвойный лапник.

Купить деревья к Новому году можно у дома №37 по улице Высоковольтной, на улице Крупской около ЦНТИ, а также у торговых центров. Мэрия назвала лишь три - «Круиз», «Полетаевский», «Лань».

Работать елочные базары будут до 31 декабря.

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