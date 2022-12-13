Две башни в 33 этажа появятся в новом микрорайоне на Черновицкой в Рязани.

В новом микрорайоне, который появится в границах улиц Черновицкая, Березовая и Южная окружная дорога, построят две высотки башенного типа в 33 этажа. Об этом указано в пояснении к проекту планировки. Администрация Рязани опубликовала документ 1 декабря.

В новом микрорайоне возведут несколько многоквартирных жилых домов секционного типа переменной этажности – от 5 до 25 этажей. Кроме того, появятся два многоквартирных дома башенного типа в 33 этажа. Застройщики также планируют оборудовать территорию подземными паркингами на 143 машино-места и четыре надземных паркинга на 380 мест.

Что касается социальных объектов, в микрорайоне построят два детских сада на 280 мест и школу на 1400 мест.

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