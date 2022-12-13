По факту исчезновения 16-летней девушки в Рязанской области СК возбудил уголовное дело

По факту исчезновения Елены Жунгиету 2006 года рождения в Рязанской области СК возбудил уголовное дело.

По факту безвестного исчезновения 16-летней девушки в Рязанской области следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщает пресс-служба ведомства, Елена Жунгиету 2006 года рождения вышла из дома в селе Половское (Спасский район) 9 декабря, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», - информирует СУ СКР по Рязанской области.

Приметы пропавшей озвучиваются следующие: на вид 14-15 лет, рост 160-174 см, телосложение среднее, волосы прямые, черные, до плеч, глаза карие.

В день исчезновения Елена была одета в черную куртку, зеленую спортивную кофту на молнии, темно-синие джинсы, черные берцы. При себе у девушки был черный рюкзак, два мобильных телефона, кредитная карта «Сбербанка», паспорт.

С любой информацией, которая может помочь в поисках, СК просит звонить по телефону 8(910)906-11-41 или 02 (112).