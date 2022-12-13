«Он умер не за бутылкой, а занимаясь любимым делом». Дочь умершего в проруби «моржа» написала трогательный пост

«Он умер не за бутылкой, а занимаясь любимым делом». Дочь погибшего в проруби «моржа» написала трогательный пост.

Дочь Сергея Лукьянова, умершего в Рязани на фестивале закаливания, написала трогательный пост об отце и поблагодарила клуб закаливания «Эврика».

«Хочу выразить всем вам огромную благодарность за то, что вы окружали моего отца, подарили ему очень счастливые минуты жизни. Мой отец был моржом всю жизнь, меня закаливал. Мы бегали с ним по снегу, обливались и зимой, всегда ныряли в прорубь даже ночью», - написала Полина Селиванова.

По словам женщины, ее отец никогда не пил, не курил, занимался спортом, а умер быстро и легко.

«Я горжусь своим отцом, он умер не за бутылкой, он умер, занимаясь любимым делом. Он - пример! Никогда не пил и не курил, спорт очень любил. Умер быстро и легко, холодная вода помогла ничего не почувствовать».

Дочь умершего «моржа» призвала всех его соратников продолжать дело, но помнить, что в закаливании лучше недобрать, чем перебрать.

61-летний Сергей Лукьянов скончался 10 декабря на фестивале закаливания и зимнего плавания «Энергия холода». До дня рождения он не дожил несколько дней. Во вторник, 13 декабря, мужчину похоронят.

Соболезнования выразили соратники по клубу «Эврика» и министерство физкультуры и спорта Рязанской области.

Следственный комитет и прокуратура продолжают проверку по факту случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!