На проект приюта для бездомных животных в Рязани кабмин выделил 381 тыс. рублей

Фотографию с участка под приют для безнадзорных животных ранее разместило МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными».

Областное правительство вложит 381 тыс. рублей в подготовку проектной документации для строительства приюта для бездомных животных в Рязани, в поселке Храпово. Распоряжение опубликовано 12 декабря.

Указанная сумма в документе значится как одна из бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Рязанской области в 2022 году. Целью этой инвестиции указано «обеспечение эпизоотического благополучия».

Ранее в МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными» сообщили, что земельный участок под будущий приют уже переведен в соответствующий вид пользования, переоформлен и размежеван по всем нормам.