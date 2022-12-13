Два человека госпитализированы после наезда Niva Chevrolet на дерево в Рязанской области.

12 декабря близ поселка Ухолово Рязанской области автомобиль Niva Chevrolet вылетел с дороги и врезался в дерево. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось примерно в 10:30 на 1 километре дороги «Ухолово - Ясенок - Ибердский». За рулем был 61-летний житель «Воронежа». По предварительной информации, он банально не справился с управлением.

В результате самому водителю и его 35-летний пассажиру потребовалась госпитализация.