Умершего в проруби на фестивале закаливания в Рязани «моржа» Сергея Лукьянова похоронят 13 декабря.
13 декабря в последний пусть проводят Сергея Лукьянова, умершего в проруби во время фестиваля закаливания и зимнего плавания «Энергия холода».
«Состоится прощание с приверженцем здорового образа жизни, активно занимающимся закаливанием и зимним плаванием Сергеем Лукьяновым, жизнь которого оборвалась 10 декабря. Министерство физической культуры и спорта Рязанской области выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного», - говорится в некрологе.
61-летний Сергей Лукьянов не дожил до дня рождения несколько дней. Его соратники и друзья потрясены случившимся.
«Скорбный день, друзья, мы все потрясены… Невозможно выразить словами глубокую боль утраты и горечь потери члена нашей эвриканской семьи», - скорбят в клубе закаливания зимнего плавания «Эврика».
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