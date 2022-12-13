Баня в Гусь-Железном откроется совсем скоро. Рабочие завершают ремонт бани после пожара. Фото: администрация Касимовского района.

Когда откроется баня в Гусь-Железном: в поселке Гусь-Железный Касимовского района завершают ремонтировать известную на всю округу баню, которая серьезно пострадала во время пожара весной 2021 года. Тогда от здания остались только стены.

Баня общей площадью 116,2 кв. метра находится на территории МП ЖКХ «Гусь-Железный». В здании уже оборудовали раздевалку, комнату отдыха, душевые и парилку.

«После ремонта планируем сохранить прежний график: суббота – женский день, воскресенье - мужской, посещать баню могут все желающие», - цитируют начальника предприятия Александра Куликова «Мещерские вести».

Гусевская баня многие годы была любимым местом отдыха не только жителей Гусь-Железного, но и жителей ближайших населенных пунктов и Касимова.

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