Всю систему психиатрической помощи в Рязанской области будут приводить к современным стандартам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанской области долгое время власти не уделяли «должного внимания» психиатрической помощи. Об этом 12 декабря заявил губернатор Павел Малков. Из-за этого, по словам главы региона, накопились проблемы, которые можно решить только с новым прогрессивным подходом.

«Начнем приводить всю систему к современным стандартам. Для этого потребуется решить кадровый вопрос и модернизировать медучреждения. Договорились о первых шагах по развитию этого направления», - сказал Малков.

Как отметили губернатор, когда речь идет о детях и подростках, психическое здоровье не менее важно, чем физическое.

«По мере взросления они сталкиваются с испытаниями, преодолеть которые получается не всегда», - подчеркнул глава региона.

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