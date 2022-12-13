Пытка кислородом. Полицейские в Рязани озверело добивались признаний от задержанного

Рязанских полицейских осудили за выбивание показаний с помощью изощренных пыток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд признал четырех бывших и двух действующих сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков рязанского УМВД, а также супругу одного из полицейских виновными. Их обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и в мошенничестве.

Следователи-важняки, а потом и суд установили, что в марте 2017 года полицейские применили «физическое и психологическое насилие» в отношении рязанца, которого проверяли на причастность к наркопреступлениям. Они доставили мужчину в отдел, где, добиваясь признательных показаний, связывали ему руки, избивали и ограничивали доступ кислорода.

Кроме того, в 2014 году один из полицейских и его супруга через знакомого фиктивно зарегистрировались у жителя поселка Милославское. Там же они зарегистрировали и новорожденную дочь. А потом незаконно получали чернобыльские выплаты на общую сумму около 400 тысяч рублей.

Суд приговорил полицейских к лишению свободы сроком от 4 до 5,5 лет. Супруга полицейского отделалась двумя годами лишения свободы условно.

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