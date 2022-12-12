Министр Ульянов прокомментировал проблемы с вызовом врача на дом в Рязани

Чтобы вызвать врача на дом, некоторые рязанцы вынуждены звонить в поликлинику по нескольку десятков раз. Чиновники утверждают, что будут два альтернативных варианта.

Чтобы вызвать врача на дом, некоторые рязанцы вынуждены звонить в поликлинику по нескольку десятков раз. На одно из таких обращений 12 декабря отреагировал министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов.

Рязанец Георгий Парублев, у которого заболел ребенок, рассказал, что дозвонился только с 30-й попытки.

«Слышу в трубке голос: "Поликлиника, слушаю". Сообщаю причину вызова врача, адрес и иные необходимые данные, слышу в ответ: "Ждите!" и сразу короткие гудки... Впечатление от разговора сложилось такое, что как будто я отвлек сотрудника от очень важных дел глупым вопросом или вообще позвонил не туда», - поделился горожанин.

Обратившись к Ульянову и министру здравоохранения Александру Пшенникову, Парублев предложил создать единый call-центр по приему таких вызовов, единую базу и уже сформированную заявку передавать в поликлинику. Глава минцифры, отвечая на личной странице, отметил в последнее время всплеск простудных заболеваний и, соответственно, обращений в медучреждения.

«До конца года ситуация будет целиком и полностью зависеть от возможностей конкретных поликлиник и загруженности работы их регистратур. Где-то с этим нормально, а куда-то люди, действительно, вынуждены звонить по 30-40 раз», - признался Ульянов.

Вместе с тем министр отметил, что к запуску готовится обновленная медицинская информационная система.

«Она позволит нам разрубить этот гордиев узел - у нас появятся два простых варианта вызова врача на дом. Оба они снимут нагрузку на медперсонал поликлиник, поскольку заявки будут собираться и передаваться на обслуживание автоматически», - написал Ульянов.