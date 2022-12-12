Со здания в Рязани мощный ветер сорвал баннер с фото Героя России Дениса Ягидарова

Со здания на улице Каширина мощный ветер сорвал баннер с фото Героя России Дениса Ягидарова. Фото: издательство "Пресса".

Со здания на улице Каширина мощный ветер сорвал баннер с фото Героя России Дениса Ягидарова. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

«12 декабря сильным порывом ветра сорвало баннер с фотографией Героя России. Сейчас, в связи с неблагоприятными погодными условиями, промышленные альпинисты не могут демонтировать поврежденный баннер - это опасно. В ближайшее время, как только сильный ветер и дождь прекратятся, баннер снимут», - говорится в сообщении.

Городские власти заверили, что впоследствии баннер заменят новым.

Ранее вдова героя Людмила Ягидарова рассказывала «Прессе», что младший сын Всеволод хотел, чтобы большой портрет папы появился в Рязани на одном из зданий. Первый зампред правительства Анна Рослякова взяла это предложение на заметку, и вскоре баннер появился.

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