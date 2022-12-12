Пострадавшего при взрыве дома на улице Пушкина в Рязани перевели в ожоговое отделение

Главврач ОКБ Андрей Карпунин рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве жилого дома на улице Пушкина в Рязани.

Молодой человек, пострадавший при взрыве жилого дома на улице Пушкина в Рязани, переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии в специализированное ожоговое отделение. Об этом сообщил Андрей Карпунин, главный врач Областной клинической больницы, где проходит лечение пациент.

Говоря о состоянии пострадавшего, Карпунин отметил положительную динамику:

«Проводится следующий этап лечения. Это работа уже непосредственно с ожогами и раневыми поверхностями», - рассказал руководитель ОКБ.

В результате ЧП 9 декабря, когда частично обрушились перекрытия двухэтажки, пострадали два человека. Состояние одного из них с самого начала оценивалось как удовлетворительное — ему оказали необходимую помощь в БСМП. Второго, о котором говорит Карпунин, госпитализировали в тяжелом состоянии.