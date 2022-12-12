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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 14:17

Пострадавшего при взрыве дома на улице Пушкина в Рязани перевели в ожоговое отделение

Главврач ОКБ, где проходит лечение пациент, отметил положительную динамику
Источник:kp.ru
Главврач ОКБ Андрей Карпунин рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве жилого дома на улице Пушкина в Рязани.

Главврач ОКБ Андрей Карпунин рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве жилого дома на улице Пушкина в Рязани.

Молодой человек, пострадавший при взрыве жилого дома на улице Пушкина в Рязани, переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии в специализированное ожоговое отделение. Об этом сообщил Андрей Карпунин, главный врач Областной клинической больницы, где проходит лечение пациент.

Говоря о состоянии пострадавшего, Карпунин отметил положительную динамику:

«Проводится следующий этап лечения. Это работа уже непосредственно с ожогами и раневыми поверхностями», - рассказал руководитель ОКБ.

В результате ЧП 9 декабря, когда частично обрушились перекрытия двухэтажки, пострадали два человека. Состояние одного из них с самого начала оценивалось как удовлетворительное — ему оказали необходимую помощь в БСМП. Второго, о котором говорит Карпунин, госпитализировали в тяжелом состоянии.