Рязанцев 13 декабря ждут сильный снег, туман и +1 градус

Рязанцев 13 декабря ждут сильный снег, туман +1 градус.

Во вторник, 13 декабря, в Рязани и области ожидается облачная погода с небольшими и умеренными осадками в виде дождя и снега, в том числе – мокрого, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Кроме того, на дорогах во вторник ожидается гололедица, ветер южный, юго-восточный, порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в Рязанской области ночью -4... +1 градус, днем -3... +2 градуса.

По данным центра «Фобос», 13 декабря в Рязани ожидается сильный снег, сильный туман, а температура воздуха до +1 градуса. Но уже через пару дней начнет холодать (читать подробнее).

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