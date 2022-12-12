Рязанскую улицу Окскую затапливает после дождя

Улицу Окскую все время затапливает. Фото: страница "ВКонтакте" Дмитрия Володина.

В воскресенье, 11 декабря в микрорайоне Кальное вновь затопило улицу Окскую вблизи школы. Об инциденте у себя на странице поделился депутат городской Думы Дмитрий Володин, ссылаясь на жалобы местных жителей.

Рязанцы рассказали, что приезжала аварийная служба, однако воду не стала откачивать по той причине, что у домов отсутствует ливневая канализация.

Володин лично оказался на месте происшествия и увидел, как подъездная дорога к домам и некоторые придомовые участки затоплены. Депутат утверждает, что строительство школы нарушило местную гидрологическую обстановку, а существующий слив для воды не действует. Так, вода с окружной дороги уходит во дворы и на дорогу перед домами людей, которые проживают по Окской улице.

Депутат обратился к власти, чтобы проблема немедленно была взята в работу. Кроме того, он считает, что в данном случае нужно организовать проверки для выяснения – кто был планировщиком системы водоотвода при строительстве школы.