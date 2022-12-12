Рязанская полиция два дня проводила масштабные рейды. Вот что обнаружили

Рязанская полиция отчиталась о двухдневных масштабных рейдах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 и 10 декабря полицейские провели масштабные рейды в нескольких районах Рязанской области по профилактике уличной преступности, а также выявлению и раскрытию преступлений и правонарушений.

Вот что обнаружили и пресекли сотрудники полиции:

- изъяли 20 литров алкоголя, который продавался с нарушениями;

- пресекли 205 административных правонарушений.

Кроме того, полицейские проверили 65 рязанцев, освободившихся из мест заключения, а также десять семей, состоящих на профилактическом учете.

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