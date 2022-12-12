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НовостиОбщество12 декабря 2022 9:55

12 декабря в Рязани продолжились работы с массовым отключением электричества и отопления

Завершается устранение последствий аварии на подстанции в Дашково-Песочне
Источник:kp.ru

12 декабря часть жителей Дашково-Песочни в Рязани остаются без электричества, а по ряду адресов отключено и теплоснабжение. По данным горадминистрации, с 10:00 продолжились ремонтно-восстановительные работы после аварии на подстанции, случившейся накануне.

«С 10.00 отключена электроэнергия на улицах Новоселов, Зубковой, Шереметьевская, Песоченская, Васильевский проезд. Теплоснабжение по этим адресам тоже частично отключено», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также отмечается, что завершить работы и восстановить электроснабжение планируется «в ближайшее время».