Подарки любят получать все. Новый год – один из самых «подарочных» праздников, когда сделать подарок друзьям, родным и близким - это и приятная обязанность, и острая необходимость. Но что подарить – таким вопросом задавался, пожалуй, каждый. Чтобы не ломать голову, давайте спросим наших читателей, что бы они хотели получить в подарок на Новый год. Заодно сравним ответы рязанцев с уже готовыми ответами жителей столицы, опубликованными недавно в «КП».

Только мы вам сейчас об ответах москвичей не расскажем – пусть сохранится интрига до окончания нашего опроса.

Какой подарок на Новый год для вас самый желанный?

- Деньги;

- Бытовая техника, гаджеты;

- Алкоголь;

- Сувениры;

- Билеты на концерт, в театр;

- Книги;

- Ювелирные украшения;

- Путешествия;

- Лучший подарок - внимание близких.

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