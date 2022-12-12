Рязанцам бесплатно обследуют сердце, кровь и легкие в ТРЦ «М5Молл» Фото: Евгения ГУСЕВА

12 декабря в ТРЦ «М5 Молл» начнет работать мобильная медицинская площадка регионального Центра общественного здоровья. Специалисты проверят у всех желающих:

- артериальное и внутриглазное давление;

- определят уровень глюкозы в крови;

- жизненную емкость легких;

- насыщение крови кислородом.

Кроме того, медики проведут компьютерный скрининг сердца на современном аппарате «Кардиовизор-6С».

После обследования пациенты получит «Паспорт здоровья», где будут указаны оценка состояния организма и рекомендации по здоровому образу жизни.

Работать площадка будет с 13:00 до 15:00 у входа №3 со стороны Московского шоссе.