В пострадавшей от взрыва двухэтажке в Рязани осмотрели все квартиры

В доме на улице Пушкина осмотрели все квартиры. Фото: администрация Рязани.
В поврежденном взрывом 9 декабря доме на улице Пушкина в Рязани были комиссии по актированию состояния каждой квартиры и помещений общего пользования.
С участием жильцов квартиры осмотрели 11 декабря. В мэрии Рязани пояснили, что комиссии нужны, чтобы оценить возможный ущерб и оказать помощь.
Выяснилось, что сильно пострадали четыре квартиры во втором подъезде дома 47 корпус два по улице Пушкина. Во всем доме 28 квартир – 16 в первой и 12 квартир во второй секции.
На данный момент ведутся обходы по квартирам для проверки газового оборудования, а также продолжают восстанавливать газоснабжение в первом подъезде.
Ранее, 10 декабря, СУ СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело об обрушении двухэтажного дома.