В пострадавшей от взрыва двухэтажке в Рязани осмотрели все квартиры

В доме на улице Пушкина осмотрели все квартиры. Фото: администрация Рязани.

В поврежденном взрывом 9 декабря доме на улице Пушкина в Рязани были комиссии по актированию состояния каждой квартиры и помещений общего пользования.

С участием жильцов квартиры осмотрели 11 декабря. В мэрии Рязани пояснили, что комиссии нужны, чтобы оценить возможный ущерб и оказать помощь.

Выяснилось, что сильно пострадали четыре квартиры во втором подъезде дома 47 корпус два по улице Пушкина. Во всем доме 28 квартир – 16 в первой и 12 квартир во второй секции.

На данный момент ведутся обходы по квартирам для проверки газового оборудования, а также продолжают восстанавливать газоснабжение в первом подъезде.

Ранее, 10 декабря, СУ СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело об обрушении двухэтажного дома.