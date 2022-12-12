Производство препаратов для онкобольных наладили в Рязанской области.

Компания «Фармэра» наладила в Рязанской области выпуск востребованных препаратов для онкологических больных. По словам губернатора Павла Малкова, на предприятии «все продумано до мелочей - от химико-аналитической лаборатории до системы шлюзов».

- Фармакология Рязанской области активно развивается. И «Фармэра» не стоит в стороне. В планах на следующий год крупный инвестиционный проект - запуск новой линии. Идет подготовка к выпуску новых препаратов, сказал Малков.

В компании губернатору доложили, что подъездная дорога к предприятию находится в плачевном состоянии. Павел Малков тут же поручил подчиненным чиновникам привести ее в порядок.

- Современные предприятия - основа экономики Рязанской области. А наша задача, обеспечить инфраструктуру для их развития, - подчеркнул глава региона.

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