Нижний городской парк в Рязани начнут благоустраивать в 2023 году.

Власти региона договорились о выделении денег из федерального и регионального бюджетов на реконструкцию Нижнего городского парка в Рязани в 2023 году. Работы по благоустройству будут длиться два года.

В частности, подрядчик реконструирует зеленый театр, установит дополнительные лавочки у скульптуры «Грибы с глазами», чтобы использовать ступеньки бокового входа в филармонию как малую сцену для различных мероприятий.

Кроме того, в ближайших перспективах у чиновников преобразить Лыбедский бульвар, сквер у Рязанского кремля и сквер на площади Маргелова.

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