Губернатор Малков встретился с матерями и женами воинов, погибших в ходе СВО.
Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с членами семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мамы и жены погибших военнослужащих рассказали главе региона о жизненном пути своих героев, их подвигах и боевых наградах.
Глава рязанского региона заверил, что члены семей военнослужащих могут всегда рассчитывать на помощь областного правительства. По любым вопросам.
«Мы все очень гордимся ими и будем всегда помнить. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. По любым вопросам. Без внимания никто из вас не останется», - заверил членов семей, погибших воинов Малков.
По Указу президента России, погибшие рязанцы посмертно награждены орденом Мужества:
- Олег Воевода;
- Олег Лебедев;
- Антон Врадий;
- Семен Суховской;
- Кирилл Гусельников;
- Александр Денисов;
- Алексей Филиппов.
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