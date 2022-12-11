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НовостиОбщество11 декабря 2022 14:33

Губернатор Малков встретился с матерями и женами воинов, погибших в ходе СВО

Глава рязанского региона заверил, что члены семей военнослужащих могут всегда рассчитывать на помощь областного правительства
Источник:kp.ru
Губернатор Малков встретился с матерями и женами воинов, погибших в ходе СВО.

Губернатор Малков встретился с матерями и женами воинов, погибших в ходе СВО.

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с членами семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мамы и жены погибших военнослужащих рассказали главе региона о жизненном пути своих героев, их подвигах и боевых наградах.

Глава рязанского региона заверил, что члены семей военнослужащих могут всегда рассчитывать на помощь областного правительства. По любым вопросам.

Глава рязанского региона заверил, что члены семей военнослужащих могут всегда рассчитывать на помощь областного правительства. По любым вопросам.

«Мы все очень гордимся ими и будем всегда помнить. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. По любым вопросам. Без внимания никто из вас не останется», - заверил членов семей, погибших воинов Малков.

По Указу президента России, погибшие рязанцы посмертно награждены орденом Мужества:

- Олег Воевода;

- Олег Лебедев;

- Антон Врадий;

- Семен Суховской;

- Кирилл Гусельников;

- Александр Денисов;

- Алексей Филиппов.

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