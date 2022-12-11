Губернатор Малков встретился с матерями и женами воинов, погибших в ходе СВО.

Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с членами семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мамы и жены погибших военнослужащих рассказали главе региона о жизненном пути своих героев, их подвигах и боевых наградах.

Глава рязанского региона заверил, что члены семей военнослужащих могут всегда рассчитывать на помощь областного правительства. По любым вопросам.

«Мы все очень гордимся ими и будем всегда помнить. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. По любым вопросам. Без внимания никто из вас не останется», - заверил членов семей, погибших воинов Малков.

По Указу президента России, погибшие рязанцы посмертно награждены орденом Мужества:

- Олег Воевода;

- Олег Лебедев;

- Антон Врадий;

- Семен Суховской;

- Кирилл Гусельников;

- Александр Денисов;

- Алексей Филиппов.

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