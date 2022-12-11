Авария обесточила и оставила без тепла 11 декабря многие улицы Рязани. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Днем 11 декабря в Рязани на многих улицах города из-за аварии отключили электричество, сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время электричества нет по следующим адресам:

- улица Зубковой (частично);

- улица Новоселов (частично);

- Касимовское шоссе (частично);

- улица Кальная;

- улица Тимакова;

- улица Большая;

- улица Тимуровцев.

Как сообщили КП-Рязань жители Дашково-Песочни, электричества нет и на других улицах микрорайона.

По информации мэрии, произошла авария у ОАО «Рязаньэнерго» на подстанции Песочня. Именно по этой причине отключили электроэнергию. Кроме того, произошла авария на нескольких ЦТП (центральный тепловой пункт), поэтому в части Рязани нет тепла.

«Как только Рязаньэнерго устранит аварию, электроснабжение и теплоснабжение восстановят. Обещают в течение трех часов», - говорится в сообщении.

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