Рязанцев 12 декабря ждут +4 градуса со снегом и дождем, но вскоре ударят морозы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 12 декабря, в Рязани и области ожидается облачная погода с осадками, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

В понедельник в Рязани прогнозируются дожди, морось и мокрый снег, а на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, южный, порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -2… +3 градуса, днем -1… +4 градуса.

По данным центра «Фобос», морозы, пусть и небольшие, вернутся в Рязань уже 14 и 15 декабря. В среду днем ожидается -1… -3 градуса, в четверг -7… -9. Все это будет сопровождаться снегом, в том числе и сильным.

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