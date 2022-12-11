В Рязани прошел турнир по мини-футболу «Рязань – город трудовой доблести».

10 декабря, в Международный день футбола, в Рязани состоялся турнир «Рязань – город трудовой доблести». Организаторами выступили региональное отделение партии «Единая Россия» и управление по физической культуре и массовому спорту администрации города.

Всего для участия в турнире заявились восемь команд, а победителем стала команда РГУ им. Есенина, победившая в финале спортсменов из Соколовки.

Соревнование на НИТИ-Арене проводились в поддержку инициативы присвоения городу Рязани почетного звания города трудовой доблести.

Присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» позволит увековечить подвиг тружеников тыла и жителей Рязани, которые внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Трудовой подвиг рязанцев должен стать для всех нас примером, особенно в сегодняшние дни.

Депутат Рязанской городской Думы от партии «Единая Россия» Светлана Ворнакова.

- Футбол - это одновременно спорт, игра, зрелище и азарт, потому я желаю каждому футболисту успешных тренировок, новых побед и достижений, а всем болельщикам - интересных матчей и побед любимой команды! Пускай этот прекрасный вид спорта объединяет сердца людей! – поздравила спортсменов депутат Рязанской городской Думы от партии «Единая Россия» Светлана Ворнакова.