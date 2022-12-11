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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 12:30

Информация об избиении в Рязани педофила оказалась фейком

Полиция опровергла сообщение об избиении рязанца, распространявшего интимные фото детям
Источник:kp.ru
Информация об избиении в Рязани педофила оказалась фейком.

Информация об избиении в Рязани педофила оказалась фейком.

Информация об избиении на одной из улиц Рязани 27-летнего педофила, оказалось фейковой. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области. Подобных инцидентов в областном центре не зарегистрированы.

Ранее в telegram-каналах появились видео, где несколько человек избивают мужчину. Якобы он рассылал через соцсети 12-14-летним девочкам свои интимные фото.

А история, где обвиняемый в изнасиловании 12-летней девочки по-прежнему свободно разгуливает по селу в Рязанской области – не фейковая. Благосклонность районного суда просто поражает (читать подробнее).

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