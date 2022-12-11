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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 10:15

Рязанцы избили на улице мужчину, которого заподозрили в педофилии

Несколько человек повалили человека на снег, а потом избивали ногами
Источник:kp.ru
Рязанцы избили на улице мужчину, которого заподозрили в педофилии.

Рязанцы избили на улице мужчину, которого заподозрили в педофилии.

На одной из улиц несколько человек избили 27-летнего мужчину. Его заподозрили в рассылке фотографий своих половых органов 12 и 14-летним девочкам. Такую информацию, с утверждением, что инцидент произошел в Рязани, опубликовали «Плохие новости 18+».

Официальной информации о происшествии не поступало.

Ранее КП-Рязань рассказывала историю, где обвиняемый в изнасиловании 12-летней девочки по-прежнему свободно разгуливает по селу. Благосклонность районного суда просто поражает (читать подробнее).

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