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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 8:24

В Путятинском районе на трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП

Погиб 34-летний житель столицы
Источник:kp.ru
Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".

9 декабря примерно в 21.10 на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Путятинского района произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 34-летний житель Москвы на автомобиле Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в грузовик Volvo с полуприцепом. Второй машиной управлял 43-летний мужчина.

В результату происшествия водитель легковой иномарки от полученных травм скончался.

По факту автоаварии проводится проверка. Обстоятельства уточняются.