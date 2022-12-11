В Путятинском районе на трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП

Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".
9 декабря примерно в 21.10 на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Путятинского района произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 34-летний житель Москвы на автомобиле Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в грузовик Volvo с полуприцепом. Второй машиной управлял 43-летний мужчина.
В результату происшествия водитель легковой иномарки от полученных травм скончался.
По факту автоаварии проводится проверка. Обстоятельства уточняются.