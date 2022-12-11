Мэрия обратилась к рязанцам в связи с дождем и мокрым снегом 11 декабря

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды 11 декабря.

Администрация Рязани обратилась к жителям города в связи ухудшением погоды. Чиновники ссылаются на метеорологов, которые прогнозируют воскресным днем 11 декабря дождь и мокрый снег, местами – сильные осадки. Температура воздуха в этот день составит до +3 градусов.

Кроме того, ожидаются гололедица, налипание мокрого снега, местами снежные заносы и туман.

«Возможное ухудшение видимости на автодорогах и гололедица могут затруднить движение транспорта и увеличить вероятность ДТП. Водителям рекомендуем быть более внимательными, держать дистанцию и соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам следует использовать удобную обувь и переходить дорогу аккуратно, в положенных местах», - говорится в сообщении.

Власти заверили, что городские службы работают в усиленном режиме, особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров и подходам к остановкам.

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