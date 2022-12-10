В ДТП с двумя фурами в Рязанской области погиб один из водителей.

На 290 километре трассы «Каспий» в Рязанской области случилось смертельное ДТП с участием грузовых автомобилей Volvo и Renault. Погиб один из водителей, сообщает пресс-служба региональной Госавтониспекции.

Автокатастрофа произошла 10 декабря, примерно в 6:30, на территории Скопинского района. По предварительной информации, 49-летний водитель Volvo допустил занос полуприцепа, и в этот полуприцеп врезался Renault под управлением 56-летнего жителя Саратова.

«В результате происшествия водитель «Рено» от полученных травм скончался на месте ДТП», - рассказали в ГИБДД.